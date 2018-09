A : I think I let the cat out of the bag about Bob’s surprise party.

B : Why? What did you do?

A : I sent a message to remind everyone about the time, and I shot one off to Bob, too, by accident.

B : You never fail to amaze me.

A : 關於鮑伯的驚喜派對,我可能不小心洩漏秘密了。

B : 為什麼?你做了什麼事嗎?

A : 我傳訊息給大家提醒時間,結果也不小心傳給他了。

B : 你還真行啊,從不讓我失望。

English 英文:

Chinese 中文: