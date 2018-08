A: Should we take taxi, MRT or the bus, do you think?

B: Well, I think the MRT will be quicker.

A: OK. It’ll be cheaper, too.

B: And since we’ll be getting on at the beginning of the line, we’re sure to get a seat.

A: 我們是搭計程車、捷運,還是公車好呢?

B: 嗯,我覺得搭捷運會比較快。

A: 好哇,也比較便宜。

B: 而且我們是從起站上車,所以一定會有位子坐。

English 英文:

Chinese 中文: