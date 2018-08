A: I’m going to get some photos framed.

B: Do you know of a good shop?

A: Yes, I do. The owner has a good eye for coordinating the frame and mat colors.

B: Do you have their card? I might get some framed myself next week.

A: 我要來把一些照片拿去裱框。

B: 你有認識什麼不錯的店家嗎?

A: 有哇,那間老闆眼睛很利,很會安排外框跟背板的顏色。

B: 你有名片嗎?我下星期也許要去裱幾張照片。

English 英文:

Chinese 中文: