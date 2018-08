A : What do I do with the tent now that we’re back?

B : Hang it on the balcony and let it dry.

A : That won’t take long. It’s sunny out there.

B : You have to make sure everything is bone dry, even the fabric hoops for the guys and tent pegs.

A : 現在我們到家了,那個帳篷該怎麼辦啊?

B : 把它掛在陽台上讓它風乾。

A : 應該一下就好了,外面太陽好大。

B : 你要確定所有的零件都要徹底乾燥,包括那些拉繩和帳篷釘用到的布框。

English 英文:

Chinese 中文: