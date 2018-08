A: I know you’re vegetarian, so I ordered three vegetable dishes, too.

B: That’s good of you. Of course, everyone is welcome to tuck in if they want some greens.

A: There’s plenty to go around. I ordered a fish dish, too.

B: Great. I’ll eat fish at a push. I guess I’m not a real vegetarian.

A: 我知道你吃素,所以我也點了三道素菜。

B: 你人真好。當然如果有人想吃點綠色蔬菜,也不用客氣。

A: 還有很多道可以選哦,我也點了一道魚料理。

B: 太好了,視情況需要我也會吃魚。我想我不算是真的素食者啦。

English 英文:

Chinese 中文: