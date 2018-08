A: Have you finished writing the last report yet?

B: Well, not really, but I will have done by the time the boss gets around to reading the first six.

A: Don’t make him wait. You’ll be playing with fire.

B: I’ve told him what I’m doing. He’s aware of the situation.

A: 你寫完最後一份報告了沒?

B: 呃,還不算寫完。但我會在老闆差不多開始看前六篇的時候寫好。

A: 不要讓他等。你這樣是在玩火。

B: 我已經跟他講我的進度了。他知道目前的狀況啦。

English 英文:

Chinese 中文: