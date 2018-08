A: The paint on the ceiling is peeling badly.

B: I know. We really should think about putting on a new coat.

A: Yeah, but it should be the landlord doing it, not us.

B: Hell will freeze over before the landlord pays to have this place repainted.

A: 天花板上的油漆剝落得很嚴重耶!

B: 我知道。我們真的應該考慮重新粉刷了。

A: 是啊,可是應該是房東要來處理,不是我們要負責。

B: 你慢慢等吧,房東不可能付錢重新粉刷屋子的。

English 英文:

Chinese 中文: