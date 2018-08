A : I’m surprised you took this role. The part seems miles away from your background.

B : Yes, but I find it’s easier to play a character that’s very different to yourself.

A : And how did you prepare for the role? You don’t even play tennis, do you?

B : I spent a grueling eight months training with a professional tennis coach.

A : 我很驚訝你竟然會接下這個角色。這看起來跟你的成長背景差超多的。

B : 是啊,但我反而覺得扮演跟自己差很多的角色比較容易。

A : 那你要怎麼準備這個角色呢?你甚至沒有在打網球吧?

B : 我之前花了累人的八個月,跟一個專業網球教練練習。

English 英文:

Chinese 中文: