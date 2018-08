A: I’ve got the tent. I’ve checked it has everything: guy ropes, tent pegs and tent poles.

B: Great. It looks fine. Light enough. Size is sufficient for two people, although it’ll be a tight squeeze.

A: Yeah, and the fly sheet looks like it will keep the rain out.

B: I also bought a separate groundsheet and a hammer to drive in the tent pegs.

A: 我拿到帳篷了。我檢查過東西都很齊全:營繩、營釘,還有營柱。

B: 太好了。這帳篷看起來不錯。夠輕便。大小對兩個人來說應該夠,雖然可能會有一點擠。

A: 嗯,外帳看起來很能夠擋雨。

B: 我也額外買了一片地布,還有一把鐵鎚用來釘牢營釘。

English 英文:

Chinese 中文: