A: I see you’re limping today. What happened?

B: Oh, I hit my leg on the corner of some furniture at home.

A: From the way you’re walking, you must have really clouted it. Have you been to the hospital?

B: I’ll see how it feels later. I’m hoping it will feel better in a couple of hours.

A: 你今天走路怎麼好像一拐一拐的,發生什麼事了?

B: 噢,我在家的時候腿撞到傢俱的稜角。

A: 看你走路的這個樣子,一定撞得很大力。有沒有去醫院檢查一下?

B: 我再看看晚一點感覺怎麼樣。希望等一下就會感覺好一點。

