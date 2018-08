A : Turn right at the convenience store, where that car is going.

B : Right, you say?

A : Yep, and then take the next left. It’s just a short distance now.

B : OK. Tell me when we’re outside your house.

A : 在那間便利商店右轉,就是那台車開過去的方向。

B : 你說右邊嗎?

A : 對,然後下一個路口左轉,距離就很近了。

B : 好。我們開到你家外面時再跟我說。

English 英文:

Chinese 中文: