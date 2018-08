A : I think we’ve been burgled.

B : What? Why? What’s missing?

A : I don’t know yet, but the front door was ajar and the lock looks like it’s been forced.

B : Do you think it’s safe to go in?

A : 我覺得我們好像被闖空門了。

B : 什麼?為什麼?什麼東西不見了?

A : 我還不知道,可是前門半開著,門鎖看起來好像有被撬開的痕跡。

B : 你覺得現在進去安全嗎?

English 英文:

Chinese 中文: