A: I feel like some exercise. Fancy a game of badminton?

B: Sounds like a plan. You’ve got rackets and shuttlecocks?

A: Of course. I have to warn you, I’m not very good.

B: Don’t give me that. You just want to lull me into a false sense of security.

A: 我有點想要運動一下,想不想來打場羽毛球呀?

B: 聽起來不錯,你有球拍跟羽毛球嗎?

A: 那當然。不過我話先說在前面,我打得不是很好。

B: 少來,你只是想要引誘我放鬆戒心。

English 英文:

Chinese 中文: