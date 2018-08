A : I’m looking to buy a two-person tent.

B : Are you looking for one for camping or for hiking?

A : What’s the difference?

B : Camping tents are more spacious and sturdy; hiking tents are more compact and lighter.

A : 我想要買一個雙人帳篷。

B : 您想買的帳篷是露營用還是登山用呢?

A : 請問差別在哪裡?

B : 露營用帳篷比較寬敞,也比較牢固,登山用帳篷比較簡單,也比較輕。

English 英文:

Chinese 中文: