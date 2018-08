A: Can you get a signal up here?

B: Why do you need a connection right now? We’re supposed to be enjoying a hike in the mountains.

A: I’m trying to get hold of my father to see if he’ll pick us up from the trailhead.

B: I think there will be a bus from the tourist information center.

A: 你在這上面收得到訊號嗎?

B: 你為什麼現在會需要手機訊號?我們應該要好好享受在山裡健行。

A: 我想要跟我爸爸聯絡,問他能不能在入山口接我們回去。

B: 我覺得遊客資訊中心那裡應該會有公車。

English 英文:

Chinese 中文: