A: Where do we transfer?

B: Two more stops, then we transfer to the Tamsui Line.

A: And then is it straight to our station?

B: No, we’ll have to take a branch line after that, but it’s only one stop.

A: 我們要在哪裡轉車?

B: 再兩站,然後我們轉搭淡水線。

A: 然後就直接搭到我們下車的那一站嗎?

B: 還沒,我們之後還要再轉乘一條支線,不過一站就到了。

English 英文:

Chinese 中文: