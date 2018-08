A: I feel a bit weird. I’m not myself.

B: What’s the matter?

A: I feel a bit nauseous and dizzy, and I’m so, so tired.

B: Sounds like it might be heat exhaustion. You have to be careful in this heat.

A: 我感覺有一點怪怪的,有點不太舒服。

B: 發生什麼事了?

A: 我有一點想吐,有點頭暈,而且我好累,好累。

B: 聽起來你好像中暑了耶。這麼熱的天氣,你要小心保重身體。

English 英文:

Chinese 中文: