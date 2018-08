A: I’m still not used to this car. It’s bigger than what I usually drive.

B: I’m sure you will be OK after driving it around for a while.

A: It’s things like turning in the road: I’m finding it difficult to judge how much space I need.

B: Oh, yeah. I can see how that could cause problems.

A: 我還是不習慣開這部車。這比我平常開的大多了。

B: 我相信你開一陣子以後就沒問題了。

A: 像是在路上轉彎這種情況,我覺得很難判斷到底需要多少空間。

B: 哦,對耶。我能理解這樣可能會造成問題。

English 英文:

Chinese 中文: