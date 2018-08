A: Do you have a Band-Aid? My shoe is cutting up my foot.

B: Are they new?

A: No, not really. They’re broken in, but I was walking for ages this morning, and this one has rubbed my heel raw.

B: That’s tough. Sorry, no. No Band-Aid.

A: 你有沒有OK繃?我的鞋子在磨腳。

B: 是新鞋子嗎?

A: 其實不是。這雙已經穿到合腳了,可是我今天早上走了好久,這隻鞋已經磨傷我的腳跟了。

B: 真的好辛苦哦。抱歉,沒有,我沒有OK繃。

English 英文:

Chinese 中文: