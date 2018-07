A: Could you sign Bob’s contract renewal for me?

B: Sure. Where do I need to sign?

A: Here. And could you also write a comment about why it should be renewed.

B: Oh, that’s a tough one. Hold on. No, sorry, I can’t think of anything.

A: 你可以幫我簽一下鮑伯的工作續約書嗎?

B: 沒問題,我應該簽在哪邊呢?

A: 這邊,然後麻煩你也寫一段意見,說明續約的原因。

B: 噢,這倒是很困難。等等,不行,抱歉,我想不到任何原因。

English 英文:

Chinese 中文: