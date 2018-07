A : OK, everyone, I have an important announcement. Lend me your ears.

B : Sounds serious. I do hope it’s not about our jobs.

A : Well, in a way it is. You’re all going to get a windfall bonus next week.

B : Wow. Good news for once.

A : 好,各位同事,我有重要的事情要宣布,請注意聽。

B : 聽起來好嚴肅哦,我真希望不是跟我們的工作有關。

A : 嗯,某種程度來說是。你們下週都會收到一筆額外的獎金。

B : 哇,終於有一項好消息了。

English 英文:

Chinese 中文: