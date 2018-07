A: I’m so tired I could go to sleep for 1,000 years.

B: What are you, Sleeping Beauty?

A: No, but that’s what my mother used to say, almost nightly.

B: Pull yourself together. Tiredness is an attitude.

A: 我好累啊,我應該可以睡個一千年。

B: 什麼啊,你是睡美人嗎?

A: 不是啊,但我媽媽以前幾乎每天晚上都會這樣說。

B: 你給我振作一點。累也要累得有態度。

English 英文:

Chinese 中文: