A: Can I have the five-grain loaf and the sour bread, please.

B: Do you need them sliced?

A: Sure. Well, slice the five-grain, but leave the sour bread unsliced.

B: Would you like me to cut it into thin or thick slices?

A: 麻煩我要一條五穀麵包和酸麵包。

B: 麵包要切片嗎?

A: 要。喔,切五榖麵包就好,酸麵包不用切。

B: 你要切薄片還是厚片?

English 英文:

Chinese 中文: