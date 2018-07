A: Shave it all off, please.

B: Seriously? You always have it short on the back and the sides, and long on the top.

A: That’s right, but I fancy a change of hairstyle this time. A new look.

B: You’re the boss.

A: 請全部都剃掉。

B: 真的嗎?你每次都是把後面和旁邊剪短,頭頂留長。

A: 是啦,可是我這次想要換個髮型,全新造型。

B: 悉聽尊便。

English 英文:

Chinese 中文: