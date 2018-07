A: I think I’m having an allergic reaction to this dish.

B: Why? What’s wrong?

A: My lips have gone completely numb. It’s weird.

B: It’s nothing to worry about. It’s just the Sichuan pepper. It’ll wear off.

A: 我可能對這道菜過敏。

B: 為什麼?是哪裡不對勁?

A: 我的嘴唇都麻了,好奇怪。

B: 沒什麼好擔心的,這只是因為花椒的關係,過一下就會好了。

English 英文:

Chinese 中文: