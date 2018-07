A: I don’t want to go to school. Can’t I just stay home this once?

B: No, don’t be silly. Get up and get dressed for school.

A: But school is such a drag.

B: You have to go. They need you there. You’re the head teacher.

A: 我不想去學校,我可以待在家裡嗎?就這麼一次就好。

B: 不行,你別傻了,趕快起床把衣服穿好,準備到學校去。

A: 可是學校好無聊喔。

B: 你一定要去,他們都需要你,你是校長啊。

English 英文:

Chinese 中文: