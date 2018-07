A: Fancy a movie after work?

B: No, I’m going home to watch the World Cup semi-finals.

A: I didn’t know you were a soccer fan. Who are you supporting?

B: Well, it was Brazil, but they didn’t advance to the semi-finals.

A: 你下班後想去看電影嗎?

B: 不行耶,我要回家看世界盃足球賽的準決賽。

A: 我都不知道你是足球迷,你支持哪一隊?

B: 我最喜歡巴西隊,可惜他們沒晉級到四強。

English 英文:

Chinese 中文: