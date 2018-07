A: Could you please put my tools away in their proper places when you’re done with them?

B: I always remember where I put them last.

A: But I don’t know where you put them. Sometimes looking for the tool I need is like looking for a needle in a haystack.

B: OK, I’ll make an effort to put the tools back where I found them.

A: 可以請你用完我的工具以後把它們放回原位嗎?

B: 我都會記得我上次把它們放在哪裡啊?

A: 問題是我不知道啊。有時候找個工具根本就像在大海撈針。

B: 好吧,我以後會努力把工具放回我拿的地方。

English 英文:

Chinese 中文: