A: I’m thinking of riding up into the mountains to see the city lights. Wanna come?

B: No thanks. I find the city lights depressing.

A: You’re the first person I’ve ever heard say that. Most people think they’re beautiful.

B: It just reminds me of the urban sprawl encroaching on nature.

A: 我打算騎車去山上看城市的燈海,要不要一起來?

B: 還是不要好了,謝謝。城市的燈海讓我覺得心情很差。

A: 你是我聽過第一個這麼說的人耶。大部分的人都覺得很美啊。

B: 因為這都會讓我想到都市擴張、侵佔自然環境。

English 英文:

Chinese 中文: