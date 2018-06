A: Hey, Lance. Are you watching “Produce 101” again?

B: Yes, I really love this hit reality show. All the contestants are so pretty, and their promotional photo is gorgeous.

A: Haven’t people online been saying they are copying the photo being used by the hit Korean group Twice?

B: What? That’s a bit embarrassing.

A: 嘿,蘭斯。你又在看「創造101」囉?

B: 對啊,我真的很愛這個熱門實境秀,所有的參賽者都好漂亮,她們的宣傳照也很可愛。

A: 她們不是被網友質疑抄襲南韓人氣女團Twice的照片嗎?

B: 什麼?那還真尷尬。

English 英文:

Chinese 中文: