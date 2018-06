A: Hey, have you heard the rumor about job cuts?

B: Do you mean management’s plan to cull back-office positions?

A: Yes, but how do you know about it already?

B: I heard it on the jungle drums last week.

A: 嘿,你有聽到裁員的謠言嗎?

B: 你是說,管理部門打算要裁撤後勤部門員工的職位嗎?

A: 是啊,但你怎麼早就知道了?

B: 我上星期就聽到小道消息了。

English 英文:

Chinese 中文: