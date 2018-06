A: I’m thinking about buying that new smartphone.

B: What new features does it have?

A: I’m really not sure. I just think the celebrity endorsing it is cute.

B: Don’t you think you should find out more about it before you buy?

A: 我在考慮要買那支新的智慧型手機。

B: 它有什麼特別的功能嗎?

A: 不知道,但它新的代言人好可愛。

B: 在購買之前,你不是該試著了解它的特色嗎?

English 英文:

Chinese 中文: