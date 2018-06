A: Wow, what happened to you? You look like a drowned rat.

B: I was just caught in a downpour. What shall I do? I can’t go into the meeting looking like this.

A: I can lend you some of my clothes.

B: Oh, yes please. Thank you so much, you’ve just saved my bacon.

A: 哇!發生了什麼事嗎?你像落湯雞一樣。

B: 我碰到了超大暴風雨。現在該怎麼辦?我沒辦法就這樣去開會啊。

A: 我可以借你幾件衣服。

B: 太好了,謝謝你!你救了我一命。

English 英文:

Chinese 中文: