A: So, how did you wind up in this line of work?

B: By chance, not design, I’m afraid. I originally joined the company for extra cash while I was still studying.

A: So you never intended to work in this field? You could always move on.

B: Nah. I wanted to go into academia. That boat sailed long ago.

A: 你是怎麼踏進這一行的?

B: 算是誤打誤撞,不在原先規劃裡。我還在當學生的時候,為了賺點外快就進了這家公司。

A: 所以你從來就不想要做這個領域的工作?你隨時都可以轉行啊。

B: 沒辦法,我本來想進學術界,可是已經時不我予了。

