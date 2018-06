A: Could you turn the music down please, I’m trying to study.

B: Oh sorry, I was just grooving to a vinyl edition of the Beatles’ “Rubber Soul” album.

A: A vinyl? You’re such a wannabe hipster.

B: Hey, I just dig retro stuff man; MP3s sound so flat.

A: 你可以把音樂關小聲一點嗎?我在唸書。

B: 喔抱歉,我只是在聽披頭四的黑膠唱片《橡皮靈魂》,跟節奏一起搖擺。

A: 黑膠唱片?你真是假文青。

B: 拜託,我只是超愛復古的東西,MP3聽起來好死板。

English 英文:

Chinese 中文: