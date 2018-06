A: I dropped some chicken on the floor, but I followed the 5-second rule.

B: The one that says it’s OK to eat something if it’s only been on the floor 5 seconds or less?

A: That’s right.

B: You don’t really believe that, do you?

A: 我剛剛把一些雞肉弄到地上了,但我有遵守五秒規則。

B: 你是說如果東西掉到地上五秒之內,都可以拿回來吃的規則嗎?

A: 沒錯。

B: 你不會真的相信這種事吧?

English 英文:

Chinese 中文: