A: My favorite Korean boy band made history by becoming the first K-pop group to top the “Billboard” album chart.

B: That’s pretty amazing. Are the songs in English?

A: No, they’re not. It’s actually the first primarily Asian-language album to debut at No. 1.

B: That just goes to show how K-pop appeals to people all over the world.

A: 我最喜歡的韓國人氣男子團體創下歷史紀錄,成為第一個攻占告示牌專輯排行榜冠軍的韓流團體耶。

B: 真是不可思議!他們的歌是英文的嗎?

A: 不是喔,它可是音樂史上,第一張在發行首週空降冠軍的亞洲語言專輯。

B: 這正是韓流席捲全球的最佳範例啊。

English 英文:

Chinese 中文: