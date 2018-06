EVERYDAY ENGLISH A: How much is the tiramisu, please? B: It’s NT$300 per piece. A: What? You must be joking, that’s daylight robbery. B: It’s imported from Italy, madam. It’s the most scrumptious tiramisu you’ll ever eat. A: 請問這個提拉米蘇多少錢? B: 一塊三百元。 A: 什麼?你開玩笑吧,這根本是搶劫。 B: 這位女士,這塊提拉米蘇是義大利進口的,一定會是你一生中吃過最美味的。 English 英文: Chinese 中文:

