A: Are you worried about artificial intelligence gaining control over humans?

B: What do you mean? Like robots killing humans?

A: Not exactly. Once computers can think for themselves, what’s to stop them disobeying their creators?

B: Wow, that’s a scary thought.

A: 你會不會擔心人工智慧有一天將控制人類?

B: 你是指什麼樣的事情?像是機器人殺死人類嗎?

A: 不完全是這樣。要是電腦能為自己想,還有什麼能夠阻止他們違背創造者的命令呢?

B: 哇,這個想法真的很可怕。

English 英文:

Chinese 中文: