A: We’re withdrawing our bid for the contract. The competition is too strong.

B: Come on. There’s always a chance we will get it.

A: No, we’ll sit this one out and reassess the situation. He who fights and runs away lives to fight another day.

B: Yes, but you’re not even putting up a fight, are you?

A: 我們要退出標案,因為競爭太激烈了。

B: 不要啦,我們多少還是有點機會。

A: 不行,我們要把這個案子壓下來,重新評估情勢。能適時撤退的人,下次有機會再戰。

B: 話是沒錯,可是你連這場仗都還沒開始打,對吧?

English 英文:

Chinese 中文: