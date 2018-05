A: A colleague at work keeps taking “duvet days.”

B: What’s that? Never heard of a “duvet day” before.

A: It’s not a sick leave. It’s a special chill-out holiday for when you don’t feel like coming in to work.

B: What? That’s ridiculous. Sounds like it should be called a lazy day.

A: 我們辦公室有一個同事一直在放「棉被假」。

B: 什麼?我從來沒聽過「棉被假」這種東西。

A: 那不算是病假,是一種你不想要去上班時可以請的特別減壓休假。

B: 什麼啊,太誇張了吧,這聽起來根本是懶蟲假。

English 英文:

Chinese 中文: