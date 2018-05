A: The US best-selling author Dan Brown is visiting Taiwan this week.

B: Is he here to promote his new book?

A: Yes, it’s the fifth book in his “The Da Vinci Code” series.

B: I really like mystery thriller novels. They are so exciting.

A: 美國暢銷書作家丹布朗本週來台灣耶。

B: 他是來宣傳新書的嗎?

A: 對啊,這也是他的《達文西密碼》系列的第五部作品。

B: 我真的好喜歡神秘驚悚小說,它們真是令人興奮。

English 英文:

Chinese 中文: