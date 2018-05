A : Try some of this 70 percent cocoa chocolate, it’s the cat’s meow.

B : Mmm ... that’s the best chocolate I’ve ever tasted. Where’d you get it from?

A : A friend just returned from a holiday in the UK and brought some back.

B : You lucky thing. Could I please have another piece?

A : 試試看這個可可含量百分之七十的巧克力,真的很好吃。

B : 嗯,這是我吃過最好吃的巧克力了,你從哪裡得到的啊?

A : 我朋友剛剛從英國度假回來,他帶了一些給我。

B : 你這個幸運的小東西,我可以再吃一塊嗎?

English 英文:

Chinese 中文: