A: It’s an absolute scorcher today.

B: Tell me about it, I think I got a little sunburnt just walking to work.

A: I saw some people eating spicy hot pot just now. They must be mad.

B: I know what you mean, but if there’s good air conditioning, I’d be game.

A: 今天真是熱到噴汗啊。

B: 這還用說,我覺得光是走到辦公室就已經被曬傷了。

A: 我剛剛還看到有人在吃麻辣鍋,他們腦袋一定壞掉了。

B: 我懂,但如果餐廳裡冷氣很強,我也會想去。

English 英文:

Chinese 中文: