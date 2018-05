A: A survey has shown the average rate of nearsightedness among children in Taiwan is the highest it’s ever been.

B: Really? How high is it?

A: The percentage of third-grade junior high students with nearsightedness is as high as 89.3 percent.

B: We should restrict children’s use of electronic devices, especially smartphones.

A: 一項調查顯示台灣兒童平均近視率創下新高。

B: 真的嗎?情況有多糟?

A: 國三生的近視率高達百分之八十九‧三。

B: 我們應該限制兒童使用電子產品,特別是智慧型手機。

