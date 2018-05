A: Okay. Left a bit … right a bit. Stop. Hold it right there and I’ll get the hammer.

B: This painting is so heavy, could you hurry up. I won’t be able to hold it much longer. Too late, I’m losing my grip. Help...

A: Ouch, you’ve dropped it on my foot, you clumsy fool.

B: Keep your hair on. It’s your fault for being so slow.

A: 好。左邊一點,再右邊一點。就停在那邊不要動,我去拿鐵鎚來。

B: 這幅畫好重哦,你可不可以快一點啊。我沒辦法撐太久。來不及了,我快要抓不住了,救命啊。

A: 啊。你把畫砸到我的腳上了,你這個笨手笨腳的傢伙。

B: 你生什麼氣啊,是你自己太慢的。

English 英文:

Chinese 中文: