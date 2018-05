A: I just had a complete nightmare with the photocopier. I wasted about 20 sheets of paper trying to photocopy my passport.

B: Don’t worry, it happens sometimes.

A: But it happens to me all the time: I’m just no good with technology.

B: Next time you’re having a techno-meltdown, call me over and I’ll help prevent you from destroying another rainforest.

A: 我剛剛用影印機結果好慘,我要影印護照,結果浪費了大概二十張紙。

B: 別擔心,這種事偶爾會發生。

A: 可是我老是遇到這種狀況,我 對科技就是一竅不通。

B: 下次你被高科技 搞得很崩潰的時候就叫我來,我會幫你保護雨林不要再被砍。

English 英文:

Chinese 中文: