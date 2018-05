A: For Earth Day last week the whole office building turned the lighting off at lunchtime.

B: That kind of thing is just a drop in the ocean compared to what needs to be done.

A: Well, at least it’s a step in the right direction.

B: I think we’re going to need a much bigger shift in our approach if we’re going to save the planet.

A: 我們公司上星期為了響應世界地球日,在中午時把整棟大樓的燈都關了。

B: 跟實際上真正需要努力的事情比起來,這樣做根本只是杯水車薪吧。

A: 嗯,但起碼我們往正確的方向邁出了一步。

B: 如果我們真的想要拯救地球,應該要在方向上做出更大幅度的改變。

English 英文:

Chinese 中文: