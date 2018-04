A: Oops! Nearly forgot my girlfriend’s birthday. I sent her an e-card and some chocolate cookies.

B: Chocolate cookies? Some boyfriend you are. What sort of a present is that?

A: Don’t give me a hard time. I made them myself.

B: Ah, well that’s better. I bet you notched up some brownie points.

A: 哎呀!差點忘了我女友的生日,幸好送了她電子卡片和一些巧克力餅乾。

B: 巧克力餅乾?你這個男友還真行。那算什麼禮物?

A: 別找我麻煩啦,餅乾可是我自己烤的。

B: 啊…這樣好多了,我想你應該有得到稱讚吧。

English 英文:

Chinese 中文: