A: Have you ever heard of a creature called the Yangtze River dolphin? They are really cute.

B: Actually, there are similar species of this kind of marine mammal in Taiwan that we should be doing more to conserve.

A: Is that the Chinese white dolphin you are talking about?

B: Yes, but also the finless porpoise. They can be seen in the waters off Kinmen.

A: 你有聽過揚子江豚這種生物嗎,好可愛噢。

B: 其實台灣也有類似的水生哺乳類動物哦,也需要我們的關注與保育。

A: 你是指棲息在台灣西部沿海河口的中華白海豚嗎?

B: 除了中華白海豚以外,台灣也有江豚,主要在金門的海域附近活動。

English 英文:

Chinese 中文: